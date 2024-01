Ein Mann stiehlt aus einer Lagerhalle in Osterberg

Ein Dieb hat in einer Lagerhalle in Osterberg zugeschlagen – und ist von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens, in der Babenhauser Straße in Osterberg aufgehalten. Hier entwendete er nach Angaben der Polizei einen Magnetschraubstock im Wert von 400 Euro aus einer offenen Lagerhalle.

Nach dem Diebstahl in Osterberg liefert ein Video Hinweise auf den Täter

Auf Grund einer vorhandenen Videoüberwachung kann der Mann mit circa 25 Jahren, schlanker Statur und schmalem Gesicht beschrieben werden. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07303-96510 zu melden. (AZ)