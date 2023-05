Osterberg

Für Vierbeiner gibt die Hundetrainerin aus Osterberg alles

Hundetrainerin Franziska Stütz mit ihren beiden eigenen Hunden Tessa (links) und Teddy im Garten in Osterberg.

Plus Franziska Stütz hat sich in Osterberg mit einer Hundeschule selbstständig gemacht. Auch in der Ukraine setzte sie sich schon für die Rechte von Tieren ein.

Wenn Hündin Tessa heute ohne Angst hinaus in den Garten rennt, wenn sie Gäste zwar lautstark bellend begrüßt, sich aber bald darauf von ihnen streicheln lässt, so war das vor einem Jahr noch undenkbar. Denn Tessa stammt aus der Ukraine und war vom Krieg stark traumatisiert. Bei einer Hilfsaktion für Tiere aus dem Kriegsgebiet traf Franziska Stütz auf den komplett verängstigten Hund. Seit einem Jahr nun hat er bei ihr in Osterberg ein Zuhause und ein neues Leben bekommen. Die 29-Jährige ist Hundetrainerin und hat sich Anfang des Jahres mit einer Hundeschule selbstständig gemacht.

„Hundetraining mit Herz“ – so wirbt Franziska Stütz auf ihrem Flyer für ihre Hundeschule. Dass sie ein Herz für Hunde hat, wird im Laufe des Gesprächs immer deutlicher. Stütz ist in Niederrieden aufgewachsen, wo zur Familie auch ein Hund gehörte. „Für mich war immer klar, dass ich später einen eigenen Hund haben und wenn möglich auch mit Tieren arbeiten möchte“, erzählt sie. Doch sie studierte zunächst Gesundheits- und Tourismus-Management und arbeitete anschließend in dem Bereich.

