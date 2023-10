Mehr Holzeinschlag im Osterberger Gemeindewald

Plus Erst gab es große Sturmschäden, dann kam der Borkenkäfer: Im Osterberger Gemeindewald mussten heuer schon etwa doppelt so viele Bäume gefällt werden als üblich.

Die Gemeinde Osterberg verfügt über einen großen Gemeindewald, der über die Jahre hinweg eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Die rund 250 Hektar Waldfläche sind deshalb auch ein signifikanter Wirtschaftsfaktor für die Kommune. Der Gemeinderat hat sich daher in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Holzwirtschaft befasst.

Die Forstingenieurin Ascania Keis (Waldbesitzervereinigung Region Augsburg) berichtete, dass es im Osterberger Gemeindewald zu starken Sturmschäden gekommen sei. „Für den Wald war der Sturm ein Drama“, sagte sie. Einige Tage danach sei dann auch noch der Borkenkäfer angeflogen. Das Sturmholz sei letztlich zügig und gewissenhaft aufgearbeitet worden. Mit Blick auf den Borkenkäfer seien alle sichtbar geschädigten Bäume entnommen worden.