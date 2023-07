Feuerwehr Pfaffenhofen feiert Jubiläum mit Partynacht und Festzug

Vor 150 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen gegründet. Zu diesem Anlass ist am Wochenende ein Unterhaltungs- und Aktionsprogramm geboten.

Bierzelt und Blasmusik, dazu ein Festprogramm mit Aktionen auch für Kinder: Die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen hat am Wochenende einen guten Grund, mit der Bevölkerung der Marktgemeinde zu feiern. Anlass ist das Gründungsjubiläum der Feuerwehr, sie besteht seit 150 Jahren. Gefeiert wird im Festzelt an der Holzschwanger Straße beim Wasserwerk.

Den Auftakt macht am Freitagabend, 14. Juli, die Schützenkapelle Holzheim. Nach dem traditionellen Fassanstich durch den zweiten Bürgermeister Franz Winter um 19 Uhr unterhalten die Musikerinnen und Musiker aus Pfaffenhofens Nachbargemeinde mit moderner Blasmusik. der Eintritt ist frei.

Die Band Rockspitz tritt am Samstagabend in Pfaffenhofen auf

Samstagnacht ist Partynacht: "Die Band Rockspitz bringt mit Alpenrock vom Feinsten das Zelt zum Kochen", kündigt die Feuerwehr an. Gitarren, Synthesizer, Akkordeon sind die Grundlage für den typischen Rockspitz-Sound. Beginn ist um 19 Uhr. Da es an dem Abend auch einen Barbetrieb gibt, haben nur Gäste ab 18 Jahren Zutritt. Karten sind im Vorverkauf unter www.ff-pfaffenhofen.de, an der Aral-Tankstelle Schlumberger und bei der Firma Birka & Mayer oder an der Abendkasse erhältlich.

Am Sonntag beginnt das Programm mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin. Nach dem Festzug zum Zelt findet dort der Festakt statt, der vom Musikverein Harmonia Wullenstetten musikalisch umrahmt wird. „Hiebls Nudelei“ bietet kulinarische Spezialitäten zum Mittagstisch an. Die Marktmusikanten übernehmen die Nachmittagsunterhaltung. Für die Besucherinnen und Besucher wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Eine Fahrzeug- und Geräteausstellung der Feuerwehr und ein Aktionsprogramm rundet den Fest- und Familientag ab. (AZ)

