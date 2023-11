Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Pfaffenhofen

Eine unbekannte Person hat in Pfaffenhofen ein Auto beschädigt und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei bittet um Mithilfe.

In der Nacht auf Donnerstag ist im Eichenweg in Pfaffenhofen ein schwarzes Auto angefahren und beschädigt worden. Wer den Unfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht hat, ist nach Polizeiangaben bislang unbekannt.

Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person machen können und/oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)