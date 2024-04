Ein Atlantikflug auf den Spuren des Ozeanfliegers Hermann Köhl

Plus Köhls ehemaliger Lehrling Hermann Schiele hat den Atlantik ebenfalls im kleinen Flugzeug überquert. In Pfaffenhofen berichtete er über seine Erlebnisse.

Ein Sehnsuchtsziel sieht wahrlich anders aus: Schroffe Felsen, ödes Land, ein paar Häuser scharen sich um einen verfallenen Leuchtturm, hier und dort vielleicht ein versprengtes Schaf. Dennoch oder gerade deswegen hat der Ort etwas Magisches, etwas Legendäres, das Hermann Schiele dazu bewog, mit seinem selbst gebauten Flugzeug einige Kreise um die Insel vor der kanadischen Küste zu ziehen.

Luftfahrtenthusiasten wissen es längst: Das unscheinbare Greenly Island war der Rettungsanker des berühmten Ozeanfliegers sowie Pfaffenhofener und Neu-Ulmer Ehrenbürgers Hermann Köhl. Dessen Atlantikflug, der erste von Ost nach West überhaupt, liegt zwischenzeitlich 96 Jahre zurück. Grund und Anlass, in der Marktgemeinde dieses Ereignisses auf eine außergewöhnliche Art zu gedenken. Die Idee hierzu hatte Nikolaus Maucher, neben seinem vielfältigen kulturellen Engagement im Zivilberuf einst als Fernmeldetechniker auch Lehrmeister von Hermann Schiele.