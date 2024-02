Unbekannte wollen Zigarettenautomaten am Sportplatz in Beuren aufbrechen

Jemand hat im Pfaffenhofer Ortsteil Beuren besucht, einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 14.45 Uhr, hat jemand in Beuren versucht, den am Sportplatz des SV Beuren befindlichen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Der oder die Täter nutzten dazu einen Trennschleifer und Hebelwerkzeug. Anhand Spurenlage vermutet die Polizei, dass die Ausführung der Tat gestört wurde. Ein Entwendungsschaden entstand nicht, allerdings wurde der Automat stark beschädigt und ist nicht mehr funktionsfähig. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 4000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. (AZ)