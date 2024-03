Wenn Babys sterben: Erinnerungswald für Sternenkinder entsteht in Biberach

Plus Nach einem Wald im Donau-Ries bekommen Eltern von Kindern, die kurz vor oder nach der Geburt gestorben sind, einen weiteren Gedenkort. Er dient nicht nur dafür.

Seit bald drei Jahren erinnern ein Baum, eine Stele und viele weiße Keramiksterne in Ulm-Donaustetten an Kinder, die kurz vor oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Im Donau-Ries bietet ein ganzer Wald Raum für Trauer und Trost. Ein ähnlicher Gedenkort entsteht nun auch im Kreis Neu-Ulm. Im Roggenburger Ortsteil entsteht eine Streuobstwiese, die dem Gedenken und zugleich dem Erhalt seltener Obstsorten dienen soll. Hinter dem Projekt stehen der Verein Sterneneltern Schwaben und Kreisgartenfachberater Rudolf Siehler. Schon jetzt steht fest, dass der Erinnerungswald noch weiter wachsen wird.

Am Freitag, 22. März, werden rund 80 Hochstämme gepflanzt, die von der Illertisser Baumschule Stölze veredelt und drei Jahren lang aufgezogen worden sind. Bereits 2022 waren 50 Hochstämme mit regionaltypischen Sortenraritäten gepflanzt worden, im nächsten Jahr folgen nochmals Setzlinge auf der Ausgleichsfläche des Staatlichen Bauamts Krumbach in Biberach. Die Streuobstwiese soll dazu beitragen, dass bedrohte heimische Apfel- und Birnensorten erhalten werden. Und sie soll Anlaufort für trauernde Familien sein.