Dieses Jahr gibt es noch mehr Spektakulum in Roggenburg

Feuershows, Schaukämpfe, Lagerleben, Musik und mehr: Das Spektakulum zu Roggenburg 2023 bietet ein umfangreicheres Programm als im Vorjahr.

Die Vorbereitungen sind im Zeitplan, die Zeitreise kann also pünktlich beginnen: Auf einer Wiese am Roggenburger Weiher wird in den nächsten Tagen das Mittelalter wieder lebendig. Aufführungen wie Schaukämpfe und Feuershows, Wettbewerbe für Kinder, Musikdarbietungen und Lagerleben stehen auf dem Programm, wenn das Gelände bei Biberach zum Schauplatz des Spektakulum zu Roggenburg 2023 wird. Von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni, können Mittelalter-Fans, Familien mit Kindern und alle Interessierten den historischen Markt erkunden. Die Veranstalter rechnen mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern.

Zum zweiten Mal richtet das Team von Skadi Event die Veranstaltung in Roggenburg aus. Neben dem Unterhaltungsprogramm wartet das Spektakulum diesmal mit 18 verschiedenen Essensständen, zwei Tavernen und ungefähr 20 Händlerinnen und Händlern auf. Rund 200 Darstellerinnen und Darsteller präsentieren nach Angaben der Veranstalter in verschiedenen Lagern das Handwerk aus der Vergangenheit. Los geht es am Donnerstag um 14 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils um 12 Uhr, am Sonntag ist bereits um 11 Uhr Marktöffnung. In den ersten drei Tagen ist erst am späten Abend Schluss, am Sonntag ist der letzte Programmpunkt um 16 Uhr.

Die Mittelalter-Rockband Haggefugg aus Köln tritt am Samstagabend auf

Kevin Groß aus Biberach hatte als Mittelalter-Fan die Idee für das Spektakulum, Michael Brugger aus Ulm unterstützt ihn als Veranstaltungstechniker bei der Organisation. "Die Leute wollen mehr Show und mehr Unterhaltung", sagt Brugger. Deshalb werde die Veranstaltung in ihrer zweiten Auflage etwas größer. Dazu gehöre auch ein umfangreicheres kulinarisches Angebot, Brugger spricht von einem "mittelalterlichen Streetfood-Markt".

Die "Nacht des Feuers" bildet den Höhepunkt am Donnerstag. Am Abend heizt die Band Feuervögel dem Publikum "mit einer Mischung aus Folk, Mittelalter-Rock und gutem, altem Dudelsack-Bum-Bum", wie es in der Ankündigung heißt, ordentlich ein. Am Freitagabend präsentieren sich Ragnarök Viking- und Nordic Folk, die Mittelalter-Rockband Haggefugg aus Köln tritt am Samstagabend auf. Über die einzelnen Tage verteilt werden noch weitere Musikerinnen und Musiker sowie Künstlerinnen und Künstler in Erscheinung treten. Seifenblasenshows und Schlangentanz nennt Brugger als zusätzliche Elemente des Unterhaltungsprogramms. Speziell für Kinder findet am Samstag- und Sonntagmittag ein Ritterturnier statt. Mädchen und Buben können dem Veranstalter zufolge auch Bogenschießen und Axtwerfen ausprobieren.

Das komplette Programm und weitere Informationen sind auf der Internetseite spektakulum-roggenburg.de zu finden. Dort können auch vorab Tickets gebucht werden. Auf dem Veranstaltungsgelände selbst sind Karten an der Tageskasse erhältlich.

