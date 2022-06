Ein Zaun soll gegen die Afrikanische Schweinepest helfen

Im Wald bei Roggenburg haben Landratsamt Neu-Ulm und Regierung von Schwaben getestet, was bei einem Ausbruch der Krankheit unter Wildschweinen zu tun ist.

Bisher gab es in Bayern noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Doch die gefährliche Tierseuche ist bereits im Nachbarbundesland Baden-Württemberg aufgetreten. Anlass für das Landratsamt Neu-Ulm und die Regierung von Schwaben, sich im Rahmen einer Übung in einem Waldgebiet der Gemeinde Roggenburg auf einen möglichen Ausbruch der für den Menschen ungefährlichen Schweinepest bei Wildschweinen vorzubereiten.

Gegen die Afrikanische Schweinepest wurde bei Roggenburg ein Zaun gebaut

Bei Wildschweinen wurde die ASP in Deutschland erstmals im September 2020 in Brandenburg diagnostiziert. Im benachbarten Baden-Württemberg wurde zuletzt am 25. Mai ein Fall der Afrikanischen Schweinepest in einem Hausschweinbestand festgestellt, eine Ausbreitung konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden.

Was ist die Afrikanische Schweinepest? Die Afrikanische Schweinepest ist eine hoch ansteckende Virusinfektion, die zu hoher Sterblichkeit in Haus- und Wildschweinpopulationen führt. Fast alle infizierten Tiere verenden qualvoll innerhalb einer Woche nach Auftreten der ersten Symptome.

Wie wird ASP übertragen? Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände übertragen werden. Wie der Deutsche Jagdverband mitteilt, kann schon ein unachtsam entsorgtes Wurstbrot ausreichen, um die Seuche einzuschleppen und auch in Deutschland Ausbrüche zu provozieren. Besonders effizient ist die Übertragung über Körperflüssigkeiten, besonders Schweiß oder Blut. Für eine Infektion reichen bereits kleinste Tropfen.

Wie schnell verbreitet sich ASP? Die natürliche Ausbreitung der ASP über Wildschweine geht langsam voran und beträgt nach Angaben der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA höchstens 25 Kilometer pro Jahr. Deutlich höher ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit über den Menschen: Auf Transitstrecken kann sich das Virus mit 90 Kilometern pro Stunde fortbewegen – beispielsweise im Schlamm in den Radkästen eines Lkw oder über kontaminierte Lebensmittel. Das Virus kann selbst am Schuh mehrere Monate überleben.

Ist ASP für den Menschen gefährlich? Nein. Die Afrikanische Schweinepest kann laut Jagdverband nicht auf den Menschen übertragen werden. Infiziertes Schweinefleisch ist völlig ungefährlich für den Menschen und könnte gegessen werden. Um eine Verschleppungsgefahr allerdings komplett auszuschließen, sollten infizierte Schweine nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden. Nachweislich wurde die Seuche beispielsweise von der Ukraine ins Baltikum über kontaminierte Rohwurst eingeschleppt. Haus- und Wildschweine sind dagegen gleichermaßen empfänglich für das Virus.

Können sich auch andere Tiere mit ASP infizieren? Nein, sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ausschließlich Schweine können sich mit dem Erreger infizieren.

Wie kam die ASP nach Europa? Die Europäische Union erreichte das Virus Anfang 2014. Es wurde vermutlich 2007 über den Schwarzmeerhafen Poti in Georgien aus Afrika auf das eurasische Festland eingeschleppt.

Wie viele nachgewiesene Fälle von ASP gibt es in Deutschland? Der erste offizielle Fall in Deutschland wurde am 9. September 2020 dokumentiert. Bis zum 1. Dezember 2020 bestätigte das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut 197 Fälle – allesamt Wildschweine.

Das Übungsszenario sah so aus: Nach dem Fund eines toten Wildschweines, bei dem die Afrikanische Schweinepest festgestellt wurde, musste unverzüglich ein Gebiet mit einem Radius von etwa vier Kilometern um die Fundstelle festgelegt und anschließend eingezäunt werden, um eine Weiterverbreitung der Tierseuche über abwandernde Wildschweine zu verhindern.

Das Landratsamt Neu-Ulm hatte dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Maschinenring Allgäu-Schwaben die Aufgabe, ein etwa ein Kilometer langes Teilstück des in Betracht kommenden Schutzzaunes aufzubauen. Der Maschinenring holte das beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eingelagerte Zaunmaterial, bereitete die Zauntrasse vor und stellte den Elektrozaun auf. Im Rahmen der Übung testete das LGL auch den Einsatz von Drohnen, mit deren Hilfe im Ernstfall lebende Wildschweine schnell aufgespürt werden sollen.

Übung im Wald von Roggenburg brachte wichtige Erkenntnisse

Als Gäste und Beobachter waren alle Veterinärämter in Schwaben sowie weitere Fachbehörden und Verbandsvertreter vor Ort. Übungsteilnehmer und Gäste waren sich einig: Übungen wie diese sind wichtig, um Schwachstellen zu erkennen und im Ernstfall schnell die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. „Der Übungszweck hat sich erfüllt“, informierte Michael Hammer, Sachgebietsleiter für Verbraucherschutz und Veterinärwesen bei der Regierung von Schwaben. „Wir konnten zum Beispiel Stellschrauben ausfindig machen, an denen wir künftig noch drehen können.“

Besonders bewährt hat sich der Einsatz einer automatischen Zaunbaumaschine, die der Maschinenring Allgäu-Schwaben für solche Aufgaben angeschafft hatte und bei der Übung zum ersten Mal erprobte. „Damit konnten wir nicht nur enorm viel Zeit einsparen“, sagte Manfred Enderle vom Veterinäramt, „es werden auch weniger Personen bei der Aufstellung des Zaunes benötigt. Auf diese Weise lässt sich diese wichtige Aufgabe beschleunigen.“

Davon zeigte sich auch Ludwig Daikeler, weiterer stellvertretender Landrat des Landkreises Neu-Ulm, beeindruckt: „Es ist bemerkenswert, wie schnell und einfach der Zaun aufgestellt werden konnte. Zudem finde ich es wichtig und gut, dass wir heute für den Ernstfall üben, auch wenn wir natürlich hoffen, dass der Fall nie eintreten wird.“ (AZ)