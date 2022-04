Einbruch im Wertstoffhof: Täter flüchten in den Wald

Ein Anwohner hat die Einbrecher auf dem Weg zum Wertstoffhof der Gemeinde Roggenburg beobachtet und die Polizei gerufen. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht.

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Einbruchdiebstahl in den Wertstoffhof der Gemeinde Roggenburg. Einem Anlieger im Ortsteil Biberach war am Sonntag gegen 23.10 Uhr aufgefallen, dass ein Auto auf dem Rosenbergweg in Richtung Wertstoffhof fuhr. Kurz darauf beobachtete der Zeuge den Lichtschein zweier Taschenlampen, die sich auf dem Gelände des Wertstoffhofs bewegten. Anschließend hörte er, wie eine Scheibe zu Bruch ging. Der Zeuge reagierte sofort richtig und verständigte über Notruf die Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeistreifen störten die Täter offensichtlich. Sie flüchteten vermutlich in das angrenzende Waldstück. Bei der Durchsuchung des Geländes des Wertstoffhofs stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter versucht hatten, die Tür eines Gebäudes aufzuhebeln, das war jedoch misslungen. Auch hatten die Einbrecher ein Toilettenfenster eingeschlagen, in das Gebäude gelangten sie offensichtlich nicht. Auf ihrer Flucht ließen die Täter ihre Tatwerkzeuge zurück.

Die Suche nach den Tätern, bei der auch eine Diensthundeführerin und zwei Jäger mit Nachtsichtgeräten unterstützten, verlief ohne Erfolg. Die Beamten fanden das Auto der mutmaßlichen Täter am Waldrand und stellten es sicher. Es handelt sich um einen schwarzen VW Golf Variant mit polnischem Kennzeichen. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeugen, denen der Pkw in den letzten Tagen aufgefallen sein könnte, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. (AZ)