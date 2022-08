Roggenburg

vor 18 Min.

Roggenburg feiert 50-Jähriges mit einer besonderen Ortschronik

Lokal Archivpfleger Lothar Mareis stellt auf 331 Seiten interessante und ungewöhnliche Geschichten aus der Gemeinde Roggenburg und dem Kloster zusammen.

Von Manuela Rapp

Ein Schwimmbad in Schießen? Da hat selbst Lothar Mareis gestaunt. Als Archivpfleger der Gemeinde Roggenburg ist er mit den Feinheiten der Ortsgeschichte vertraut. Aber das? Was heutzutage wie ein Wunsch klingt, war mal Realität: "In den 60er-Jahren hat es eins gegeben", erklärt er, "südlich des Gasthofs 'Bräuhaus'." Darauf gestoßen ist der Archivar bei den Recherchen für ein besonderes Buch, für die Gemeindechronik nämlich. Das Besondere daran: Die Kommune hat sich damit zum runden Jubiläum selbst beschenkt. Wie der Titel des Buches "50 Jahre Gemeinde Roggenburg 1972-2022. Ein Rückblick" schon verrät, liegt der Schwerpunkt auf den Jahren seit der Gemeindereform. "Es ist ein schönes, stolzes Werk", bringt es Bürgermeister Mathias Stölzle auf den Punkt.

