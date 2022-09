Roggenburg

Roggenburg überlässt den Müll wieder dem Landkreis

Roggenburg übergibt alles rund um das Thema Abfall an den Landkreis Neu-Ulm.

Lokal Roggenburg und zehn weitere Kommunen wollen die abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm zurückgeben. Das bietet Vorteile für Bürgerinnen und Bürger.

Von Manuela Rapp

"Dahin zurückgeben, wo es hingehört", so fasste Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle den Beschluss des Gemeinderats, die abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis zurückzuübertragen, zusammen. Er nannte den gesamten Bereich der Abfallwirtschaft eine "Pflichtaufgabe" des Kreises. Bereits im März 2022, wie der Ortschef rekapitulierte, habe der Gemeinderat dem zugestimmt, sei damals aber noch davon ausgegangen, dass 14 Kommunen bei der Rückübertragung mit an Bord seien. Darauf habe sich die auch die Kostenberechnung gestützt.

