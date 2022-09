Unbekannte brechen in ein Geschäft in Schießen ein

Einbrecher steigen in ein Geschäft im Roggenburger Ortsteil Schießen ein und stehlen Bargeld. Sie können fliehen, bevor die Polizeistreife eintrifft.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in ein Geschäft in Roggenburg eingebrochen. Laut Polizeibericht geschah die Tat in der Nacht zum Freitag kurz vor Mitternacht in der Stoffenrieder Straße in Schießen. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und hebelten mehrere Türen auf.

Einbruch in Schießen: Die Polizei setzte zur Suche nach den Flüchtigen einen Hubschrauber ein

Aus dem Geschäft wurde Bargeld gestohlen. Die Täter oder Täterinnen konnten das Gebäude verlassen, noch bevor die Polizeistreife eintraf. Auch ein Polizeihubschrauber suchte in der Umgebung nach den Flüchtigen - bislang ohne Erfolg. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. (AZ)