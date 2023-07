Ausstellung bei Möbel Inhofer: Schreiner in Ausbildung zeigen ihr Können

Modernes Design und kreative Ideen: Auszubildende der Schreinerinnungen Neu-Ulm und Günzburg präsentieren ihre Gesellenstücke bei Möbel Inhofer in Senden.

Die angehenden Schreiner-Gesellinnen und -Gesellen aus Neu-Ulm und Günzburg zeigen im Eingangsbereich von Möbel Inhofer von 14. bis 22. Juli täglich von 10 bis 19 Uhr ihre Abschlussarbeiten und Arbeitsproben. Die Ausstellung stellt das Schreinerhandwerk und die Liebe der Auszubildenden zu modernem Design in den Vordergrund.

An den Wochenenden stehen Schreinermeister und Lehrer als Ansprechpartner zu den Stücken und zu Fragen bezüglich der Ausbildung zur Verfügung. So können etwa Informationen über die Ausbildungsinhalte oder die Erwartungen der Ausbildungsbetriebe direkt vor Ort erfragt werden.

Die Gesellenstücke zeigen die Vielseitigkeit des Schreinerhandwerks

"Möbel Inhofer ist es sehr wichtig, das Schreinerhandwerk zu unterstützen", betonte Geschäftsführer Dr. Peter Schorr zum Start der Ausstellung, bei der auch Gesellenstücke der eigenen Schreiner-Azubis gezeigt werden. Laut Schorr ist das große Einrichtungshaus in Senden der passende Ort für die Präsentation des Schreinerhandwerks: "Die Schreinerinnen und Schreiner demonstrieren hier unseren Kunden, wie aus dem Naturstoff Holz in Verbindung mit hochmoderner Technik und handwerklichem Können ein modernes und nachhaltiges Möbelstück gefertigt werden kann."

Die Gesellenstücke zeigen modernes Design und die Vielseitigkeit des Schreinerberufs. Foto: Peter Haug

Bei den gezeigten Gesellenstücken wird die Vielseitigkeit des Schreinerhandwerks deutlich. "Als moderner Beruf wird auch mit CAD-Zeichnungen und computergestützten Maschinen gearbeitet, deren Grundlagen in allen Prüfungsteilen abgefragt werden", erläutert Fachbereichsleiter Peter Haug, Lehrer an der staatlichen Berufsschule und Organisator der Ausstellung.

Schreinerinnung zeichnet auch einen Designwettbewerb aus

Nach ihrer dreijährigen Ausbildung mussten die Auszubildenden für die praktische Prüfung eine Arbeitsprobe in der Schulwerkstatt anfertigen. Hauptaufgabe war dann das Gesellenstück nach eigener Idee und Gestaltung. Dafür bekamen sie 40 Stunden Planungszeit und 80 Stunden Zeit für die Fertigung im Ausbildungsbetrieb, inklusive Fertigungszeichnung mit Zeichen-Programm. Nach dem Entwurf, der Planung und einem Modell des Stücks, ging es in die Fertigung des geplanten Möbelstücks. Thema, Form und Material seien dabei frei wählbar gewesen, so Haug weiter.

Im Rahmen der Ausstellung werden auch die Preisträgerinnen und Preisträger für den Wettbewerb der Schreinerinnungen Bayern "Die Gute Form" ermittelt. Die Siegerinnen und Sieger werden dann bei der Internationalen Handwerksmesse in München ausgestellt. (AZ)