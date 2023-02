Senden-Ay

Inhofer baut drei Mehrfamilienhäuser neben die Kapelle in Ay

Plus Gegenüber der Rokoko-Kapelle Maria Hilf im Stadtteil Ay entstehen drei Häuser mit insgesamt 30 Wohnungen. Bis vor einem Jahr war hier noch die Pizzeria Bei Angelo ansässig.

Von Carolin Lindner

Die Bewohner von Mehrfamilienhäusern an der Hauptstraße in Senden werden in Zukunft einen hübschen Ausblick genießen können: Gegenüber der Maria-Hilf-Kapelle plant der Bauträger Inhofer drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen. Genau diese Lage gefiel einigen Räten nicht, sie befürchten, die Rokoko-Kapelle gerate dadurch zu sehr in den Hintergrund.

