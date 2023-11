Senden

11:59 Uhr

Erste Schritte auf dem Eis: Beim EC Senden gibt es jetzt eine Laufschule

Plus Beim 1. EC Senden gibt es jetzt eine Eislaufschule. Kindern zwischen vier und acht Jahren soll Spaß am Schlittschuhlaufen und der Bewegung vermittelt werden.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Mit dem Schläger in der Hand übers Eis flitzen, in voller Montur. Oder grazil auf Schlittschuhen über den glatten Untergrund gleiten, im glitzernden Kleid - was auch immer die Buben und Mädchen für Träume haben, beim 1. EC Senden werden ihnen künftig die ersten Schritte auf dem Eis beigebracht. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Eissport wird erstmals eine Eislaufschule für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren angeboten. Der Fördervereins-Vorsitzenden Birgit Dschida ist es ein großes Anliegen, dem Nachwuchs den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Sie sagt: "Eislaufen ist motorisch wertvoll. In einer Zeit, in der es immer wichtiger wird, dass Kinder sich bewegen, um gesund zu bleiben, sehen wir es als Förderverein als wichtigen Beitrag zusätzlich zum Schulsport eine Eislaufschule anzubieten."

Dschida hat viel Erfahrung auf diesem Gebiet, 16 Jahre lang haben sie und ihr Team mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm zusammengearbeitet. Inzwischen wird die Laufschule in Neu-Ulm vom Donaubad betrieben. Dschida sagt: "Wir sind dankbar über die neue Kooperation mit dem EC Senden. Da entsteht im Nachwuchsbereich gerade sehr viel." Wichtig ist ihr, dass alle Kinder erste Schritte auf dem Eis machen dürfen, ganz egal, ob sie später mal Eishockey spielen oder Eiskunstlauf betreiben wollen. Sie meint: "Die Eislaufschule ist für alle Kinder zugänglich und hat erstmal nichts mit Eishockey oder Eiskunstlauf zu tun. Allerdings wären das dann die Optionen, wenn Freude und Talent da sind. Wenn der eine oder die andere die sportliche Aktivität im Verein weiterführen mag, wäre das eine Win-win-Situation."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen