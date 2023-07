Betrunkener fährt mit E-Scooter Motorrad an

Die Polizei wird auf den Volksfestplatz nach Senden zu einem Unfall gerufen. Schnell wird klar, was den Unfall ausgelöst hat.

Mit seinem E-Scooter hat ein 52-Jähriger am Sonntagnachmittag in Senden ein Motorrad angefahren. Eine Streifenbesatzung der Polizei Weißenhorn wurde gerufen, um den Unfall aufzunehmen. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, so die Polizei. Die Weiterfahrt des 52-Jährigen unterbanden die Beamten und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. (AZ)