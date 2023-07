Senden

vor 52 Min.

Braucht die Stadt Senden eine teure Hagel-Versicherung?

Plus Die Schadenshöhe durch die Unwetter im Mai ist in Senden immens hoch gewesen. Doch dieses Risiko zu versichern, ist ebenso kostspielig. Senden hat nun eine Entscheidung getroffen.

Von Dagmar Hub

Die Hagelschläge dieses Jahres haben im Stadtgebiet Senden für erhebliche Schäden gesorgt. Im Mai entstand bei einem Unwetter mehr als eine halbe Million Euro Schaden an städtischen Einrichtungen. Um solche finanziellen Risiken abzudecken, beschloss der Sendener Stadtrat einstimmig, jährlich 83.000 Euro Haushaltsmittel in den Sendener Haushalt einzuplanen, um Gebäude in öffentlicher Hand im kommenden Jahr auch gegen Naturgefahren wie Sturm, Hagel und intensiven Schneefall versichern zu können. Denn bisher gibt es diesen Schutz nicht.

Auch wenn Fragen aufkamen, weswegen die Stadt Senden für diese Grundsatzentscheidung nur ein einziges Angebot - das der Bayerischen Versicherungskammer - eingeholt hatte: In der Sache - der Ausweitung des Versicherungsschutzes für städtische Einrichtungen mit einem Objektwert von insgesamt mehr als 233 Millionen Euro - waren sich die Räte einig. Die Stadt wird im kommenden Jahr ergänzende Versicherungen abschließen, da in der Zukunft auch Schäden unter anderem durch den Einsatz von Sprinkleranlagen oder automatischen Spüleinrichtungen in Duschen (gegen Legionellen) entstehen können; zudem werden Elementarschäden - zum Beispiel durch Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche oder Schneedruck - versichert.

