Die ehemalige Stadt- und Kreisrätin Marianne Pfeiffer aus Ay wird 90

Plus Für ihr Engagement in der Kommunalpolitik verlieh das Land Bayern Marianne Pfeiffer einst eine Urkunde. Den runden Geburtstag feiert sie mit ihren Angehörigen.

Von Regina Langhans

Marianne Pfeiffer feiert in Senden-Ay am Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Zwei Kinder und sieben Enkelkinder können ihr dazu gratulieren. Das hohe Alter ist der Seniorin im Gespräch nicht anzumerken. Im Gegenteil, sie zeigt sich kompetent, wohin die Unterhaltung auch führt. Souverän managt sie ihren Alltag und findet noch Zeit, um Briefe zu schreiben oder Balladen und Gedichte zu verfassen. Ihre weltoffene Art verrät sich, wenn die gebürtige Nürnbergerin von den vielen Reisen erzählt.

Worauf führt die gelernte Bürokauffrau ihre weltgewandte Einstellung zurück? Vielleicht auf gute Vorbilder in ihrer Familie und die Eindrücke der Nachkriegszeit. Pfeiffer hat ihre zerbombte Heimatstadt Nürnberg noch gut in Erinnerung. „Ich kann mit den Kriegsopfern mitfühlen“, sagt sie. Beruflich verschlug es ihren Vater ins mittelhessische Dillenburg, um in einem großen Umspannwerk zu arbeiten. Die Familie zog mit. Marianne Pfeiffer wuchs dort auf und lernte so ihren hessischen Mann kennen. Sie heirateten 1958 und zogen 1960 nach Ulm, wo ihr Mann nach seinem Studium als Bauingenieur eine Stelle antrat.

