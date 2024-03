E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand: Zwei Polizisten werden verletzt

Eine Streifenbesatzung überprüft den Fahrer eines E-Scooters in Senden. Als die Beamten eine Blutentnahme ankündigen, will der Mann die Flucht ergreifen.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn haben bei einer Verkehrskontrolle in Senden leichte Verletzungen erlitten. Denn der Fahrer eines E-Scooters, den die Streifenbesatzung am Montagmittag in der Hauptstraße überprüfen wollte, leistete erheblichen Widerstand.

Die Polizisten hielten den Mann fest

Dem Polizeibericht zufolge ergab sich im Verlauf der Kontrolle der Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Als die Polizisten ankündigten, dass bei ihm eine Blutentnahme erforderlich sei, versuchte der Mann zu flüchten. Die Streifenbesatzung konnte den Fahrer festhalten. Im Anschluss leistete der Mann Widerstand. "Nur durch Festhalten konnten letztlich die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Bei der Widerstandshandlung des Mannes wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen den Fahrer des E-Scooters wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)