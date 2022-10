Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer in Senden

Ein Auto fährt in Senden aus einer Parkbucht aus, der Fahrer übersieht dabei einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr muss eingreifen.

Weil nach einem Unfall in Senden die Fahrertüre eines beteiligten Autos nicht mehr geöffnet werden konnte, hat die Feuerwehr zu Hilfe eilen müssen. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Kemptener Straße Richtung Süden. Plötzlich bog dem Polizeibericht zufolge ein Auto auf die Straße ein, das zuvor in einer Parkbucht am rechten Straßenrand gestanden war. Dessen 69 Jahre alter Fahrer hatte den von hinten kommenden anderen Pkw übersehen.

Bei dem Unfall in Senden wurde niemand verletzt

Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurde die Fahrertüre am Auto des 69-Jährigen so stark deformiert, dass er sich nicht mehr aus dem Fahrzeug befreien konnte. Dies gelang erst, als die Freiwillige Feuerwehr Senden eintraf und den Eingeklemmten rettete. Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Auch der 23-Jährige blieb unversehrt. Der Sachschaden wird derzeit auf 6500 Euro geschätzt. (AZ)