Fußgänger wird in Senden angefahren und verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen an einer Kreuzung in Senden einen Fußgänger, der die Straße überquert. Der Wagen erfasst den Mann. Die Polizei ermittelt.

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in Senden einen Fußgänger übersehen, der an einer Ampel die Straße überquerte. Der Passant wurde vom Auto erfasst und verletzt. Mit dem Rettungswagen ist der Mann ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht worden.

Ein Zeuge konnte den Unfall in Senden genau beobachten

Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr die Haydnstraße in Richtung Westen und bog an der grünen Ampel nach links in die Kemptener Straße ab. Dabei übersah er jedoch einen 31 Jahre alten Fußgänger, der die Kemptener Straße überquerte, während die Ampel auch für ihn grün zeigte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Fußgänger leicht verletzt, ein Zeuge konnte den Unfallhergang genau beobachten. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)