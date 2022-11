FV Senden reicht Zuschussantrag zu spät ein - und geht leer aus

Plus Der Schul- und Kulturausschuss diskutiert lange über die Frage, ob die Fußballer des FV Senden trotz eines Versäumnisses eine beantragte Förderung erhalten.

Keine Ausnahme hat der Sendener Schul- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung für die Fußballer des FV Senden gemacht: Der Verein hatte seinen Zuschussantrag im Frühling versehentlich sechs Tage zu spät eingereicht und hoffte, dennoch berücksichtigt zu werden. Der Ausschuss diskutierte lange, erteilte dann aber mehrheitlich eine Absage.