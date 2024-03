Genussmarkt: 40 Aussteller präsentieren weit mehr als Süßes oder Saures

Plus Märkte, wie der in Senden, sind ein wichtiger Vertriebsweg für die kleinen, regionalen Produzenten. Doch jeder von ihnen hat seine eigene Vermarktungsstrategie.

Die einen nähen wie wild, die anderen setzen auf die Kraft einer winzigen Beere. Es gibt die Experten für Süßes oder Saures und die für Hochprozentiges, fürs Saften oder fürs Kochen. Rund 40 solcher – meist kleiner – Produzenten bestückten am Sonntag den Genussmarkt im und um das Sendener Bürgerhaus. Der Landkreis Neu-Ulm möchte mit dem Markt zeigen, wie vielfältig das regionale Angebot ist – und die Anbieter unterstützen. Regionalität schreiben sie alle auf ihre Fahnen. Diese steht für Wirtschaftskreisläufe innerhalb der Region, für kurze Wege, für einen geringeren CO₂-Fußabdruck. Was die Vermarktung ihrer Produkte betrifft, gehen sie jedoch ganz unterschiedliche Wege. Und warum sind sie überhaupt Produzenten geworden?

Bei Beate Herget ist der Fall klar: "Weil’s mein Hobby ist." Früher im Beruf war sie Textilverkäuferin, heute ist sie Schneiderin aus Passion, Spezialgebiet Taschen. Damit tingelt die Vöhringerin zusammen mit ihrem Mann Reiner auf Kunsthandwerkermärkte in der weiten Region, ihr einziger Vertriebsweg, wie sie sagt. Gleich zwei Gründe nennt sie, warum sie keine Vermarktung übers Internet betreibt. "Zum einen bräuchte man dazu einen Anwalt, wegen der rechtlichen Geschichten, zum andern passt das mit meinen Produkten nicht." Die allermeisten seien Unikate, und das Angebot am Stand sei zugleich ihr Lager. Ginge eine Bestellung ein, während sie das Stück gerade "live" verkauft hat, hätte sie Problem.