In Senden machen sich Senioren fit für die digitale Welt

Sechs Digitallotsinnen und -lotsen unterstützen Seniorinnen und Senioren in Senden bei der Internetnutzung. Ein erstes Treffen findet am 27. November statt.

Die Digitalisierung ist in den vergangenen Jahren rasant vorangeschritten und bestimmt in vieler Hinsicht unseren Alltag. Ob Fahrausweise für die Bahn, ein Rezept für die Apotheke oder eine Geldüberweisung - ohne den Computer auf dem Schreibtisch oder dem Smartphone in der Hand geht fast nichts mehr.

Doch besonders Menschen der älteren Generationen haben Vorbehalte, sich in die unbekannte Welt von Bits und Bytes zu wagen. Anton Leger hat als ehemaliger Seniorenbeauftragter der Stadt Senden den Bedarf nach einfühlsamer Hilfe erkannt und wird in Zukunft durch insgesamt sechs Digitallotsinnen und -lotsen dabei unterstützt, Seniorinnen und Senioren behutsam den sicheren Umgang mit dem Internet zu ermöglichen. Das kündigt die Stadt Senden an.

Die Initiative geht auf ein Projekt des Landratsamts Neu-Ulm zurück

Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf freut sich demnach über das Engagement der ehrenamtlichen Digitallotsinnen und -lotsen: "Senioren brauchen eine verständnisvolle Einführung in die digitale Welt", sagt sie. Mit jeweils drei Frauen und Männern hat sich hierfür ein ausgewogenes Team zusammengefunden.

Die Initiative der Digitallotsen geht auf ein Projekt des Landratsamts Neu-Ulm zurück, durch das die Helferinnen und Helfer speziell geschult und qualifiziert wurden. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den sicheren Umgang in der digitalen Welt treffen sich in Senden zum ersten Mal am Montag, 27. November, um 15 Uhr im Therese-Studer-Haus, Illerwehrstraße 7 (Seniorentreff).

Regelmäßige Veranstaltung finden anschließend wöchentlich montags und dienstags um 15 Uhr sowie freitags um 10 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Karin Holz unter der Telefonnummer 07307/945 2190 entgegen. (AZ)

