Kreuzung in Senden ist wegen Baustelle länger gesperrt als geplant

Die Bauarbeiten an der Kreuzung im Sendener Norden verzögern sich, die Straßen sind bis Ende September voll gesperrt. Das Staatliche Bauamt nennt Gründe.

Die Kreuzung Berliner Straße/Königsberger Straße in Sendens Norden ist länger gesperrt als geplant. Ursprünglich sollte die Sperrung am Freitag, 9. September, enden. Das Staatliche Bauamt in Krumbach teilt am Donnerstag mit, dass die Vollsperrung des Bauabschnitts bis voraussichtlich Freitag, 23. September, verlängert werden muss, damit die Arbeiten abgeschlossen werden können.

Die wesentlichen Gründe hierfür sind laut Staatlichem Bauamt in Krumbach folgende: Im bereits sehr dicht bestehenden Leitungsnetz mussten zusätzliche Leitungen ergänzt und bestehende Leitungen ausgetauscht werden. Deshalb seien im Kreuzungsbereich nicht nur Telekommunikationsleitungen verlegt und Wasser- und Gasschieber getauscht, sondern auch noch mehr als 2000 Meter Rohre verlegt worden.

Kreuzung länger voll gesperrt, dafür insgesamt kürzere Baustelle

Es gebe für die betroffenen Autofahrer und Autofahrerinnen sowie Geschäftstreibende jedoch auch eine erfreuliche Nachricht. Dadurch, dass die Vollsperrung nun verlängert werden muss, kann das Staatliche Bauamt in Krumbach nach eigenen Angaben den gesamten Bauablauf optimieren. Deswegen sei die gesamte Baumaßnahme früher fertig als geplant. Das heißt kurz gesagt: Die Kreuzung ist zwar länger komplett dicht, dafür müssen Autofahrer und Autofahrerinnen insgesamt weniger lang mit der Baustelle in Senden leben.

Zumindest mit der einen, denn derzeit wird ebenfalls die Illerkanalbrücke saniert – bis Ende November. Dort ist jedoch meistens eine Spur befahrbar, nur an einem Wochenende muss die Baustelle vollständig gesperrt werden. Und auch auf der Straße zwischen Reutti und Neu-Ulm gibt es weiterhin kein Durchkommen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Dort wird planmäßig bis 30. September umgebaut.

Die Kreuzung am Iller-Center in Senden wird neu gemacht. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Die Kreuzung im Sendener Norden mit neuer Abbiegespur ins Iller-Center soll am Freitag, 23. September, feierlich für den Verkehr freigegeben werden. Anschließend seien nur noch die Umbauarbeiten in der Danziger Straße und Restarbeiten im umliegenden Baufeld zu leisten, teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit.

Bis dahin läuft die Umleitung wie gehabt östlich von Senden über Aufheim nach Holzschwang, Hittistetten, Witzighausen, Wullenstetten zum südlichen Ortseingang in Senden. Vom nördlichen Ortseingang in Senden kommend wird die Umleitung analog in Gegenrichtung geführt. Fußgänger und Radler kommen um die Baustelle herum durch.