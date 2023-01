Lebensretter und Vereinshelfer: Bürger werden für Verdienste geehrt

Neun Sendenerinnen und Sendener haben im vergangenen Jahr – und teils auch Jahre davor – Beeindruckendes geleistet. Dafür wurden sie nun von der Stadt Senden ausgezeichnet.

Sie alle haben Tolles geleistet im Jahr 2022 – und teilweise schon jahrelang zuvor. Deswegen hat die Bürgermeisterin der Stadt Senden, Claudia Schäfer-Rudolf, neun Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet.

Walter Engelhart hat im Laufe mehrerer Jahrzehnte ein wertvolles Archiv mit bedeutenden Aspekten der Stadtgeschichte zusammengestellt. Urkunden und Dokumente, Fotos und Niederschriften füllen in seinem Heim ganze Regale. Sie bildeten die Grundlage für Chroniken, die er selbst erstellt hat, sowie für Festschriften und Jahrbücher anderer Organisationen. Außerdem engagierte er sich in der KAB, deren Vorsitz er übernahm, und im katholischen Pfarrgemeinderat. Für seine Leistungen hat Engelhart die Ehrenamtsmedaille des bayerischen Ministerpräsidenten und die Ketteler-Medaille erhalten.

Ute Köble arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der Grundschule Ay als Drittkraft für Flüchtlingsförderung im Bereich der Sprachförderung. Sie hilft Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen beim Erwerb der deutschen Sprache und Kultur. Dabei ist Köble keine gelernte Lehrkraft, sondern Chemikerin mit Diplom. Sie gestaltet Unterrichtsmaterialien selbst und will ihre Sprachkurse an der Lebenswelt der Kinder orientieren. Das alles leistet sie still und ohne Aufhebens um ihre Person. Als es keine Gelder für Drittkräfte gab, hat sie ihre Kurse unentgeltlich weitergeführt.

Arieta und Faton Ahmeti, Gülüzar Tanriverdi: Diese drei sind Lebensretter: Im Oktober wandte sich eine Frau Hilfe suchend an ihre Nachbarn, weil ihr Mann nicht mehr atmete. Tanriverdi und das Ehepaar Ahmeti rannten in die Wohnung und begannen nach Anweisung der Notrufzentrale mit der Wiederbelebung. 30 Minuten haben sie den Patienten abwechselnd wiederbelebt. Tanriverdi ist mehrfach an der Schulter operiert und hat eine Schulterprothese, sie hatte während der Herz-Druck-Massage starke Schmerzen – und trotzdem nicht aufgegeben. Der Patient ist auf dem Weg der Besserung.

Heinz-Dieter Bischoff engagiert sich seit zehn Jahren ehrenamtlich für Kinder der Sendener Lindenhofschule am Heilpädagogischen Zentrum. Durch seine Initiative "Ganz schön stark" haben die dortigen Kinder mit Handicap große Freude am Sport und stärken ihr Selbstbewusstsein. Gemeinsam üben sie Judotechniken und trainieren mit Kampfsportlern der TSG Oberkirchberg. Bischoffs Engagement hat bewirkt, dass heute Sportlerinnen und Sportler mit Handicap bei offiziellen Kampfsport-Prüfungen antreten können.

Karl Span gilt als prägende Figur der Wullenstetter Vereinsgemeinschaft. "Schaffer, Antreiber, Kampfkarl und Kamerad, niemals müde, der Erste, der da ist, und der Letzte, der geht", so beschreiben ihn seine Mitstreiter. Span hat sich seit seinem Eintritt in die Feuerwehr 1977 auf vielfältige Weise eingebracht. Insgesamt leistete er 45 Jahre lang aktiven Dienst. Er war von 1983 bis 1995 stellvertretender und dann bis 2013 Erster Kommandant. Auch in anderen Vereinen wie der Harmonia, dem Veteranenverein und dem Waghäusle-Verein gehört Span zum aktiven Vereinsbetrieb.

Seit über 40 Jahren ist Heinrich Zeller Mitglied beim SV Aufheim. Er ist sehr engagiert in der Jugendarbeit, insbesondere beim Training und der Talentförderung des Nachwuchses. Der Erfolg der Fußballabteilung, vor allem der Aufstieg der aktiven Mannschaft bis in die Bezirksliga und der bemerkenswerte Aufbau der Mädchenmannschaften, tragen seine Handschrift. Und er pflegt seit Jahrzehnten den Rasen, wartet die Maschinen und Geräte und ist seit mehr als 20 Jahren Platzwart. Im SV Aufheim ist er Ehrenmitglied.

Eigentlich wollte der damals achtjährige Benedikt Rueß nur ein wenig auf dem Sofa sitzen, als er starken Rauch in einem Nachbargarten entdeckte. Er sagte sofort seiner Mutter Bescheid, die die Feuerwehr alarmierte und aufs Nachbargrundstück lief. Die Besitzerin, eine Seniorin, wollte schon versuchen, den Brand selber zu löschen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen aufs Wohnhaus übergriffen. Dass Benedikt so aufmerksam reagiert hat, hängt sicher damit zusammen, dass sein Vater Kommandant der Wullenstetter Feuerwehr ist und Benedikt sich für dieses Thema sehr interessiert.