Radfahrerin übersehen: 93-Jährige wird in Senden schwer verletzt

Der Fahrer eines Lieferwagens hat in Senden die Vorfahrt der Seniorin missachtet und erfasste sie mit seinem Fahrzeug.

In Senden ist am Dienstag eine 93-Jährige von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Weißenhorn ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 26-jähriger Fahrer eines Lieferwagens wollte am Bahnübergang in die Brucknerstraße fahren. Er missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin.

Der Transporter erfasste die Frau mit der Front, wodurch sie zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1600 Euro. (AZ)