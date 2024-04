Radfahrerin wird bei Unfall in Senden schwer verletzt

Eine Seniorin radelte in Senden offenbar unvermittelt vom Radweg auf die Straße - direkt in ein nahendes Auto.

Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagmorgen bei einen Unfall in Senden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 84-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Ulmer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen wechselte sie dann ohne Vorankündigung und erkennbaren Grund vom dortigen Radweg auf die Fahrbahn und stieß mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (AZ)