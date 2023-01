Unbekannter zapft Diesel von geparktem Lastwagen ab

Auf dem Autobahnparkplatz bei Witzighausen bricht ein bislang unbekannter Täter den Tankdeckel eines Lkw auf und stiehlt eine große Menge Treibstoff.

Schätzungsweise 600 Liter Diesel hat ein Dieb auf einem Autobahnparkplatz an der A7 bei Senden gestohlen. Der unbekannte Täter brach nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz auf Höhe Witzighausen in Fahrtrichtung Süden an einem Lastwagen den Tankdeckel auf und zapfte anschließend den Treibstoff ab. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11. Januar, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 12. Januar, 5 Uhr. Zusätzlich zum Beuteschaden entstand an dem Lkw ein Sachschaden, der sich auf etwa 50 Euro beläuft. Die Autobahnpolizeistation Günzburg ermittelt. (AZ)