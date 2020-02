vor 25 Min.

Alle Augen auf die Abwehr

Vöhringer Gegner hat Offensiv-Power

Erneut geht es für die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen am heutigen Samstag gegen ein Spitzenteam. Um 20 Uhr heißt es in der Wentalhalle dem aktuellen Tabellenzweiten TV Steinheim/Albuch Paroli zu bieten. Steinheim hat sich am vergangenen Wochenende auch wegen des Vöhringer Heimsiegs gegen Kirchheim auf Tabellenplatz zwei geschoben – Dankbarkeit sollte der SCV deswegen aber besser nicht erwarten.

Die bisher einzige, dafür aber besonders bittere Heimniederlage der Saison ist den Vöhringern noch in bester Erinnerung: Beim 27:28 im Hinspiel gegen den TV Steinheim/Albuch fiel das entscheidende Tor durch einen Strafwurf neun Sekunden vor Schluss. Zudem spricht die Statistik für den Tabellenzweiten. Der TV Steinheim konnte bislang alle Heimspiele gewinnen und erzielte im Schnitt 37 Tore. Die insgesamt 605 Treffer sind klarer Bestwert in der Liga, Tabellenführer TV Reichenbach spürt den Atem des Verfolgers im Nacken.

SCV-Trainer Johannes Stegmann ist gewarnt: „Steinheim ist mit seinem gnadenlosen Tempospiel eine absolute Macht in eigener Halle. Unser Fokus liegt deswegen voll auf der Abwehr und auf unserem Rückzugsverhalten, um die Gegenstöße zu unterbinden.“ Trotzdem glaubt er daran, dass es spannend werden könnte. Das war es jedenfalls in der vergangenen Saison. Valentin Istoc erzielte damals mit der Schlusssirene den Treffer zum vermeintlichen 36:36-Ausgleich, das Tor wurde aber von den Schiedsrichtern nicht mehr anerkannt.

Für SCV-Fans besteht Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus. Abfahrt um 17.30 Uhr am Wieland-Parkplatz.

Themen folgen