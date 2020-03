04.03.2020

Alle Ulmer Biathleten auf dem Podest

Deutsche Meisterschaft bei Schnee und Regen

Marina Sauter fehlte zwar krankheitsbedingt, trotzdem nahmen fünf junge Biathleten vom DAV Ulm an der deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Ruhpolding teil und sie alle schafften es auf das Podest – trotz Schnee und heftigen Windböen am ersten Tag sowie anschließend Regen und damit noch schwierigeren Bedingungen.

Aus Ulmer Sicht kam Philipp Lipowitz damit am besten zurecht. Er haderte zwar mit den zwei Fehlern am Schießstand, durfte sich aber dennoch über die Bronzemedaille freuen. Beim Massenstart hatte Lipowitz vorgelegt: Im Kampf Mann gegen Mann musste er sich dieses Mal nur Tim Grotian aus Mittenwald geschlagen geben. In der Staffel war der Ulmer als Schlussläufer unterwegs. Mit dem bärenstarken Fabian Dietrich (Gütenbach) und Florian Baumann (Uhingen) bildete er das Team SBW I und brachte die Silbermedaille hinter der Staffel aus Bayern ins Ziel.

Juliane Frühwirth aus ( Thüringen war bei den Juniorinnen nicht aufzuhalten. Sie siegte souverän, auch wenn das fast ein wenig unterging. Denn hinter Frühwirth war die Zweitplatzierte der Frauen-Wertung ins Ziel gelaufen: Nadine Horchler beendete in Ruhpolding ihre Karriere, wurde im Ziel von ihrer Familie und Freunden, darunter auch Denise Herrmann empfangen. Hinter Frühwirth lieferte sich die Ulmerin Sabrina Braun ein Duell mit Jessica Lange aus Ruhpolding, das letztlich am Schießstand entschieden wurde – zuungunsten der Ulmerin, denn Lange blieb in allen vier Schießen fehlerfrei. Doch auch für die Ulmerin stand nur ein Fehler im Ergebnisprotokoll. Lena Hanses ließ bei jedem Schießen eine Scheibe stehen und wurde Elfte. Trotzdem stand am Ende einer schwierigen Saison für sie ein versöhnlicher Abschluss: Hanses sicherte sich den Sieg in der Gesamtwertung des Deutschland-Pokals.

Mit Wut im Bauch war auch Charlotte Gallbronner an den Start gegangen. Nachdem sie ausgerechnet bei der Jugend-WM ihre Sicherheit am Schießstand verloren hatte, setzte sich dies in Ruhpolding fort – auch im Massenstart. Nach drei Fehlern in den beiden Liegendschießen lag sie auf dem vorletzten Platz. Doch als einzige Starterin der Jugend 17 blieb die Vöhringerin im Stehendanschlag ohne Fehler und feierte Platz zwei. Diesen Schwung nahm sie in die Staffel mit. Dank einer fehlerfreien Schnellfeuereinlage von Charlotte Gallbronner gab es Bronze für Baden-Württemberg. Sogar als Vereinsstaffel traten Mareike Braun, Lena Hanses und Sabrina Braun an, wobei vor allem die Zwillinge vom DAV Ulm äußerst stark unterwegs waren. Bayern holte auch hier Gold vor Thüringen, der dritte Platz ging aber an die Ulmer Vereinsstaffel. (az)

