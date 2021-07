Erst jetzt ist der Aufstieg perfekt

Elche kriegen Lizenz und einen bekannten Assistenztrainer

Großartig umgewöhnen müssen sich die Fans der Elchinger Scanplus-Baskets nicht. Nach dem freiwilligen Rückzug in die Regionalliga wurden ein paar ganz wenige Spiele ausgetragen und die fanden wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen statt. Jetzt sind die Elche wieder in die Pro B aufgestiegen – also in die Liga, in der Elchingen zuvor jahrelang gespielt hat. Auch die handelnden Personen im Verein sind größtenteils dieselben geblieben.

Dario Jerkic bleibt Sportdirektor, Dino Ergec hat seinen Vertrag als Trainer verlängert, aber er bekommt mit Muamer Taletovic einen neuen und in der Szene ziemlich bekannten Assistenten. Der 45-jährige Bosnier hat in seiner aktiven Karriere in Deutschland unter anderem für Crailsheim und Schwenningen gespielt, außerdem als Shooting-Guard für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Später war er unter anderem Individualtrainer des Bayern-Stars Nihad Djedovic.

Mindestens ebenso wichtig für die Elche ist die Nachricht, dass ihnen die Liga die Lizenz für die Pro B ohne Auflagen und Bedingungen erteilt hat. In der Brühhalle wird also künftig wieder Drittliga-Basketball gespielt, unter anderem gegen den Nachbarn, die Ulmer Orange-Academy. Das ist alles andere als selbstverständlich. Der meist gut gefüllte Elchinger Basketball-Tempel erfüllt schließlich nicht in allen Details die Anforderungen der Liga. Den Aufstieg in die Pro A konnten die Elche deswegen schon zweimal nicht wahrnehmen, obwohl sie sportlich qualifiziert gewesen wären. (pim)