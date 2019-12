vor 43 Min.

Déjà-vu für die Elche und die Academy

Wieder gegen Hanau und Würzburg

Nach dem Herzschlagfinale vom vergangenen Wochenende gegen Würzburg mit glücklichem Ende für die Scanplus Baskets Elchingen steht am Samstag (20 Uhr) direkt das Rückspiel in Würzburg an. Vor einer Woche eroberten die Elche dank eines 80:79-Siegs den ersten Platz der Pro B. Nun gilt es, diesen gegen den direkten Verfolger auch zu verteidigen. Die Elche nutzten am vergangenen Spieltag die krankheitsbedingten Ausfälle der beiden Würzburger Center Fynn Fischer und Jonas Weitzel konsequent aus. Das könnte am Samstag nicht funktionieren, denn die beiden Spieler haben sich wieder einigermaßen erholt. Bei den Elchen steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Lamar Mallory. Der US-Amerikaner verletzte sich am Samstag wenige Minuten vor dem Ende am Knie und musste humpelnd vom Feld.

Wie Elchingen werden auch die Spieler der Orange Academy am Wochenende ein Déjà-vu erleben. Am Sonntag (17 Uhr) steht wieder Hanau auf dem Spielplan, also das Team, in dessen Halle die jungen Ulmer vor einer Woche mit 61:59 gewonnen haben. Durch einen erneuten Sieg über die Mannschaft von Trainer Michael Luprich könnte Ulm erstmals seit Ende Oktober wieder eine ausgeglichene Saison-Bilanz vorweisen und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. (az)

