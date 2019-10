vor 49 Min.

Der beste Mann spielt bei Elchingen

Lamar Mallory stiehlt Landsmann die Schau

Die Elchinger Scanplus-Baskets und die Orange-Academy Ulm haben sich nach ihren Heimniederlagen eine Woche zuvor in der Pro B mit Auswärtssiegen zurückgemeldet.

Dank eines fulminanten Schlussviertels fiel der 84:64-Sieg in Frankfurt sehr deutlich aus. Nach dem ersten Viertel hatten die Hessen noch mit 21:16 geführt, im zweiten übernahmen die Elche auch dank der 14 Punkte von Kristian Kuhn in diesem Spielabschnitt das Kommando und lagen ihrerseits zur großen Pause mit 39:30 vorn. An diesem Abstand veränderte sich bis zum Ende des dritten Viertels nichts (56:47). Dann übernahm Lamar Mallory. Der Amerikaner erzielte die ersten zehn Punkte der Elche im letzten Spielabschnitt selbst und war von den Frankfurtern nicht unter Kontrolle zu bekommen. Rund sieben Minuten vor dem Ende des Spiels war der Elchinger Vorsprung bereits entscheidend auf 67:52 angewachsen. Auch insgesamt war Mallory mit einem starken Double-Double (27 Punkte und zehn Rebounds) der überragende Mann des Spiels. Nigel Pruitt, sein gefürchteter Landsmann auf Frankfurter Seite, musste sich dagegen mit bescheidenen zehn Zählern bei einer schwachen Trefferquote von weniger als 30 Prozent begnügen.

Beste Elchinger Werfer: Mallory (17 Punkte), Kuhn (14), Miksis (12), Kamer (12).

Beim 81:69 bei den Oberhaching Tropics zeigten die jungen Ulmer anders als in den vorherigen Spielen eine starke und ausgeglichene Teamleistung und verwandelten 71 Prozent ihrer Versuche aus dem Feld (20/28). Sehr zufrieden mit dem Erfolg seiner Mannschaft war auch Trainer Anton Gavel: „Wir haben von Beginn an eine gute Leistung gezeigt. Auf die Läufe von Oberhaching haben die Jungs stets stark reagiert und das Spiel am Ende souverän für sich entschieden. Wir konnten die Last in der Offensive heute auf mehrere Schultern verteilen, was immer ein gutes Zeichen ist.“ (az/pim)

Beste Ulmer Werfer: Ensminger (13), Diallo (13), Krause (13), Stoll (11).

Themen folgen