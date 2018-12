13.12.2018

Die Nächsten steigen auf Lokalsport

Nach dem TSV Pfuhl springt auch die zweite Riege der Ulmerinnen nach oben

So langsam scheint sich die Region zur Kunstturn-Hochburg zu entwickeln. Neben dem Aufstiegserfolg der Pfuhler Turner in die erste Bundesliga sicherte sich auch die zweite Frauenmannschaft des SSV Ulm mit einem zweiten Platz im Aufstiegsfinale in Backnang den Aufstieg und damit den Durchmarsch von der Oberliga in die dritte Bundesliga.

Das Finale begann wie die vergangenen Wettkämpfe auch, mit einigen Stürzen am Barren. So reihten sich die Turnerinnen zunächst auf dem letzten Platz in der aktuellen Tabelle ein. Lediglich Jannika Greber und Selma Treß kamen ohne Sturz durch ihre Übungen. 36,85 Punkte hieß dies am Ende für die Sportlerinnen vom Leistungszentrum Ulm.

Am Balken lief es nicht viel besser, gleich fünfmal mussten die Ulmerinnen vom Gerät, erhielten aber mit insgesamt 43,50 Punkte noch eine relativ gute Wertung. Die niederländische Gastturnerin Guusje Majoor war mit 11,45 Punkten vor Annika-Joriza Kuhner (11,20 Punkte) stärkste Ulmerin an diesem Gerät. Dass das Team damit das Gerät gewinnen würde, war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar. Es machte sich schon teilweise Resignation und Enttäuschung im Team beim Anblick auf den momentanen Tabellenplatz breit. Doch das, was der SSV schließlich am Boden zeigte, hellte die Laune umgehend auf. Mit der Saisonbestleistung von 45,35 Punkten holten sich die Ulmerinnen dort den Sieg. Wieder war Guusje Majoor (11,60) die beste Ulmerin, gefolgt von Annika Drechsler mit 11,35 Punkten. So keimte vor dem letzten Gerät – dem Sprung – leise Hoffnung auf. Leise nur deshalb, weil der Sprung zwar zu den stärksten Geräten der Ulmer zählt, die Konkurrenz aber noch mit zehn Punkten führte. Der Abstand war am Sprung aber schnell egalisiert, denn Ulm holte starke 50,55 Zähler und entschied den Sprung damit für sich. So landete der SSV schließlich auf Platz zwei hinter dem TV Herkenrath, der damit in der dritten Liga verbleibt und vor der TuS Wüllen, die als drittplatziertes Team ebenfalls den Sprung in die dritthöchste Liga schaffte. (az)

