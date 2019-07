vor 39 Min.

Ein Neuer für die Center

Die Scanplus Baskets Elchingen erweitern ihren Trainerstab

Einer beruflichen Veränderung seiner Frau verdanken die Scanplus Baskets Elchingen eine Erweiterung in ihrem Trainerstab. Mit Dino Erceg, der sich persönlich um die Arbeit mit Cheftrainer Igor Perovic bewarb, erhalten die Elchinger Basketballer einen Coach, der bis vor wenigen Monaten noch selbst aktiv auf dem Feld stand.

Der 1985 geborene Kroate machte sein letztes aktives Spiel mit seinem Ex-Verein Wolmirstedt in der 1. Regionalliga Nord im November 2018. Vor dem Spitzenspiel gegen Stahnsdorf verletzte er sich im Training und sollte nicht mehr in den Kader zurückkehren.

Davor lag eine lange Karriere, die ihn über viele europäische Stationen, schließlich 2014/15 nach Deutschland führte. Mit den Lions Karlsruhe schaffte er den Aufstieg in die 1. Regionalliga, ein Jahr später spielte er eine erfolgreiche Saison in Vilsbiburg. Es folgten Stationen in Rosenheim und Aschersleben.

Bei den Elchen soll er sich vor allem ums Training der Center kümmern. (az)

