vor 55 Min.

Eintracht Stadtallendorf setzt SSV Ulm unter Druck Lokalsport

Wieder geht es für die Spatzen gegen einen Abstiegskandidaten und wieder setzt es eine Niederlage. Es fehlten allerdings einige Stammkräfte.

Die Ulmer Spatzen scheinen ein gern gesehener Gegner für Abstiegskandidaten der Regionalliga Südwest zu sein. Nach der 1:4-Niederlage gegen die TuS Koblenz vor einer Woche verloren die Spatzen am Samstag auch mit 0:1 bei der Eintracht Stadtallendorf. Für die Hessen bedeutete der Sieg den sicheren Klassenerhalt, für die Ulmer war es eine Niederlage, die zwar keine Konsequenzen hat, in Anbetracht des WFV-Pokalfinales in zwei Wochen stört aber jede Unkonzentriertheit. Das hatte Trainer Tobias Flitsch auch schon vor dem Spiel gesagt.

Sonderlich aussagekräftig über die Form des Teams war die Partie ohnehin nicht, denn Ulm war arg ersatzgeschwächt. Gerade einmal vier Spieler nahmen auf der Bank Platz, es fehlten Stammkräfte wie Alper Bagceci, Thomas Rathgeber, David Braig oder Ardian Morina. Dafür standen Mergim Neziri, Georgios Manolakis und Felix Nierichlo in der Startaufstellung, die zuletzt nur sehr selten zum Einsatz gekommen waren.

SSV Ulm verliert gegen Eintracht Stadtallendorf

Dass es bei den Hessen noch um den Klassenerhalt ging, merkte man ihnen an. Sie setzten die Ulmer Defensive enorm unter Druck. Daraus resultierte die ein oder andere Chance, unter anderem ein Schuss an die Latte von Israel Suero Fernandez (12.). Ulm wiederum schaffte es, trotz der Gegenwehr Chancen zu kreieren. Neziri scheiterte aber zwei Mal. Das Geschehen änderte sich in Halbzeit zwei etwas. Ulm spielte nun besser mit und wieder war es Neziri, der gute Chancen vergab. Auch Luigi Campagna scheiterte mit einem starken Distanzschuss (77.). Das Tor des Tages fiel nach einem Konter der Stadtallendorfer kurz vor Schluss. Laurin Vogt (88.) nutzte seine Gelegenheit. (gioe)

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Bradara (90. Roschmann), Schindele, Krebs, Kammerbauer – Campagna, Nierichlo, Manolakis (79. Küley), Graciotti, Schmidts – Neziri (84. Saric).

