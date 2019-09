vor 6 Min.

Elche stellen ihre neue Mannschaft vor

Saison beginnt bereits in knapp zwei Wochen

Mit Kristian Kuhn, Stefan Fekete, Karlo Rozic und Calvin Oldham sind nur vier Spieler aus der vergangenen und ziemlich enttäuschenden Saison übrig geblieben, sieben sind dazugekommen und auch der bundesligaerfahrene Trainer Igor Perovic ist neu – die nächste Spielzeit in der Pro B dürfte überaus interessant werden für die Elchinger Scanplus-Baskets. Die Vorbereitung macht jedenfalls Appetit: Die Elche gewannen unter anderem beim höherklassigen Pro-A-Verein Tigers Tübingen mit 103:100 nach Verlängerung und nur einen Tag danach gegen den Lokalrivalen Orange-Academy Ulm mit 74:58. Alle Fans haben am heutigen Dienstag zwischen 17.30 und 19 Uhr die Gelegenheit, sich bei einem öffentlichen Training in der Brühlhalle selbst einen Eindruck von der Mannschaft zu verschaffen.

Die Saison beginnt für Elchingen übrigens bereits in knapp zwei Wochen am Samstag, 21. September, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Hanau. Die Orange-Academy spielt am selben Tag in Erfurt.

Bis zum ersten Derby müssen sich die Fans beider Mannschaften lange gedulden. Erst am 23. November (19 Uhr) treffen Ulm und die Scanplus-Baskets am Kuhberg aufeinander. Das Rückspiel in der Brühlhalle steigt dann kurz vor dem Ende der regulären Saison am 8. Oktober. (pim)

