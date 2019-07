00:02 Uhr

Es überwiegt die Freude über Silber

Hermann Kleiser aus Illerberg ist bayerischer Vizemeister, nachdem er lange sogar geführt hatte

Bei den bayerischen Meisterschaften der Sportschützen an den Ständen der Olympia-Anlage München-Hochbrück holte sich der knapp 70-jährige Illerberger Hermann Kleiser im Wettbewerb Auflageschießen mit 317,3 Ringen Silber. Insgesamt traten in dieser Disziplin 166 Schützen an. Zusammen mit seinen Vereinskameraden Johann Lieble und Franz-Xaver Schrapp belegte Kleiser zudem mit der Mannschaft des Zimmerstutzen-Schützenvereins Illerberg/Thal mit 937,3 Ringen Rang 17 in der Teamwertung. Auch hier war die Konkurrenz mit 84 Mannschaften groß.

In der Einzelwertung war es bis zum Schluss ganz knapp. Aber Kleiser sagt: „Obwohl ich bis zum letzten Durchgang mit 0,3 Ringen in Führung lag und so quasi in letzter Minute ganz knapp vom ersten Platz verdrängt wurde, habe ich mich riesig über die bayerische Vizemeisterschaft gefreut. Das war nie zu erwarten.“ Aufgrund der Zehntelwertung kam der Illerberger auf die auf den ersten Blick krumme Ringzahl von 317,3. Maximal möglich gewesen wären 327. Kleiser hat also einen bemerkenswerten Schnitt von 10,6 Ringen vorzuweisen, das Optimum wären 10,9 gewesen.

Auch der Vorsitzende des ZSSV Illerberg/Thal, Anton Schrapp, zieht den Hut vor dem langjährigen Vereinsmitglied: „Das war spitze. Auf diese Leistung und die der beiden Mannschaftsschützen ist unser gesamter Verein sehr stolz.“

Somit ist das Trio vom Zimmerstutzen-Schützenverein Illerberg/Thal für die deutsche Meisterschaft im Herbst in Dortmund qualifiziert. Vereinschef Schrapp wird das Team dort unterstützen: „Ich fahre selbst nach Dortmund. Das ist es mir und unserem Verein wert.“

Insgesamt waren bei den bayerischen Meisterschaften in München-Hochbrück 600 Schützen in verschiedenen Altersklassen am Start, an 100 Ständen wurde gleichzeitig geschossen. Dabei hatten die Schützen 45 Minuten Zeit für ihre 30 Schüsse.

Die schwäbischen Meister wurden im April und Mai bei diversen Wettkämpfen an Ständen im gesamten Regierungsbezirk ermittelt. Dabei verteidigte Herbert Sperlich vom Schützenverein Burlafingen seinen Titel in der Senioren-Disziplin Kleinkaliber 100 Meter Auflage mit der Maximalringzahl von 300. Heidi Barth, die im vergangenen Jahr noch Zweite in dieser Disziplin gewesen war, holte sich diesmal den Titel bei den weiblichen Seniorinnen mit 296 Ringen.

Somit war den Schützen aus Burlafingen natürlich auch der Mannschaftstitel erneut sicher. Das Team mit Herbert Sperlich, Heidi Barth, und Rudi Botzenhardt kam auf 895 Ringe. (rfu/az)

