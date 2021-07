Fußball

Saison-Auftakt: Das erwartet den FV Illertissen in der Regionalliga

Plus Für den FV Illertissen beginnt am Freitagabend die Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern. Zum Auftakt ist gleich einer der Top-Favoriten zu Gast.

Von Hermann Schiller

Die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern beginnt für den FV Illertissen am Freitag um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. Im Vöhlin-Stadion ist damit gleich zum Auftakt eine Mannschaft zu Gast, die in Fachkreisen als Mitfavorit auf den Meistertitel in der vierthöchsten Spielklasse gilt.

