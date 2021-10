Sieg in Rosenheim: Nach der Pause gibt der FV Illertissen Gas

Plus Der FV Illertissen gewinnt sein Nachholspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 3:0. In der Tabelle der Regionalliga Bayern klettert das Team auf Rang sechs.

„Ich habe ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen“, sagte Marco Konrad am Mittwochabend. Er wirkte zufrieden nach dem klaren 3:0-Sieg seines FV Illertissen beim Schlusslicht der Regionalliga Bayern, dem TSV 1860 Rosenheim. Der FVI schob sich mit diesem Erfolg auf Platz sechs in der Tabelle.