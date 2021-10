Fußball

15:28 Uhr

So will Regionalligist FV Illertissen auch in Aschaffenburg bestehen

Plus In der Regionalliga Bayern trifft der FV Illertissen am Samstag auf Viktoria Aschaffenburg. Der Klub aus dem Norden Bayerns hat eine große Vergangenheit.

Von Hermann Schiller

Zum Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga Bayern trifft der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in Aschaffenburg bei der Viktoria auf einen renommierten Klub. Vor mehreren Jahrzehnten gab dieser sogar ein kurzes Gastspiel in der 2. Liga. Doch das hat mit dem heutigen Duell freilich gar nichts mehr zu tun. Lediglich das Stadion am Schönbusch erinnert noch an alte Zeiten. Aktuell sind die Aschaffenburger nach Abschluss der Vorrunde Tabellenzehnter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen