Viel Lob, Ehre und ein E-Bike für den scheidenden Vorsitzenden

Manfred Merkle erhält bei der Versammlung goldene WFV-Verdienstmedaille

Etwas mehr als zwei Stunden hat der alle drei Jahre stattfindende Bezirkstag des Fußballbezirks Donau-Iller am Sonntagvormittag gedauert, dann ging eine Ära zu Ende. „Immer um Ausgleich bemüht, nie zuspitzend. Viele kennen nur den einen“ – damit gemeint war Manfred Merkle. Rund 22 Jahre stand Merkle dem bundeslandübergreifenden Fußballbezirk vor, seit 2012 hatte er dazu einen Sitz im WFV-Vorstand. „Ich habe versucht, Vorstand für alle Vereine zu sein“, so der 74-jährige Vorzeigefunktionär in seiner Abschiedsrede, bei der er besonders den guten Umgang untereinander hervorhob: „Das hat es mir leicht gemacht.“ Leicht gemacht hat es ihm auch seine Frau Gertrud, die Merkle immer unterstützt und oft begleitet hat. „Sie sind immer noch ein richtiges Vorbild“, lobte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch den Scheidenden in seiner Laudatio. „Du hast mich nicht nur als Fußballfachmann, sondern auch als Mensch begeistert“, fügte Erich Winkler als Vorsitzender des Sportkreises hinzu. Ein halbes Jahrhundert hatte sich Merkle auch sonst in den Dienst des Fußballs gestellt. Zunächst als Jugendleiter beim FV Ay, später als dessen Vorsitzender, dann in diversen Funktionen im Bezirk. „Chapeau! Du hast dich um den Fußball verdient gemacht“ – von WFV-Präsident Matthias Schöck wurden Merkles Leistungen mit der goldenen Verdienstmedaille belohnt.

Nun geht der Mann mit dem markanten Schnauzer in den selbst gewählten Ruhestand und will sich mehr um die Familie kümmern. Für ein Geschenk an Merkle hatten die Vereine des Bezirks zusammengelegt: ein E-Bike. Geleitet wird der Fußballbezirk künftig von Hans Peter Füller. Der 58-jährige Rechtsanwalt kommt von der SSG Ulm 99 und war bislang Vorsitzender des Sportgerichts. Diesen Posten übernimmt mit Roland Schmölz (SC Staig) Füllers bisheriger Stellvertreter. Über 200 stimmberechtigte Vereinsvertreter wählten in der coronabedingt erstmals digital abgehaltenen Veranstaltung zudem Günther Stucke erneut zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden und zum Bezirksspielleiter. Der hatte noch eine Überraschung parat. Er schlug Manfred Merkle als Ehrenvorsitzenden des Bezirks Donau-Iller vor und die Vereinsvertreter folgten diesem Vorschlag gerne.

Der Vorstand des Fußballbezirks Donau/Iller hat nun für die nächsten drei Jahre folgende Zusammensetzung:

Bezirksvorsitzender: Hans-Peter Füller. Spielleiter und Stellvertreter: Günter Stucke. Sportgerichts-Vorsitzender: Roland Schmölz. Bezirks-Jugendleiter: Gabriel Pötsch. Schiedsrichter-Obmann: Rüdiger Bergmann. Kassiererin: Kerstin Hartmann. Frauensport: Gaby Harant. Breiten- und Freizeitsport: Dieter Stirn. Bildung und Qualifizierung: Christian Rettich. Öffentlichkeitsarbeit: Jürgen Schuster. Ehrenamt: Ralph Hamann. (jürs)