vor 41 Min.

Gavels Rückkehr zu den Bayern

Ulm in München, die Elche haben in ihrem Heimspiel etwas gutzumachen

Bei ihrem eigenen Anhang haben die Elchinger Scanplus-Baskets etwas gutzumachen. Das Auftaktspiel in der Pro B verloren sie schließlich vor knapp zwei Wochen nach drei Verlängerungen gegen eine Hanauer Rumpfmannschaft mit 100:101. Gegen die Gießener Rackelos soll nun am Samstag (19 Uhr) in der Brühlhalle der erste Heimsieg eingefahren werden. Dabei wird es vor allem auf die Arbeit unter den Brettern ankommen. Das Farmteam des Bundesligisten hat schließlich mit Tim Uhlemann (elf Punkte im Schnitt), dem Österreicher Filip Krämer (13 Punkten, 6,5 Rebounds) und dem ewigen Johannes Lischka (zwölf Punkte, 7,5 Rebounds und drei direkte Korbvorlagen) drei echte Argumente auf den großen Positionen.

Die Orange-Academy spielt am Sonntag (17 Uhr) beim FC Bayern München II und das ist für ihren Trainer Anton Gavel keine normale Partie. Vier Jahre stand der Deutsch-Slowake für die Bayern auf dem Parkett, gewann in dieser Zeit die deutsche Meisterschaft und den Pokal und beendete auch seine aktive Karriere als Spieler in München. Gavel sagt: „Das ist natürlich etwas Besonderes für mich, aber es geht hier nicht um mich. Viel wichtiger ist mir, dass wir eine verbesserte Leistung im Vergleich zum Spiel gegen Würzburg zeigen.“ (pim/az)

Themen folgen