vor 55 Min.

Janine Berger springt mit Ulm aufs Podest

Platz drei im Bundesliga-Finale. Bubesheimerin stark an ihrem Paradegerät

Das hatte so bestimmt niemand erwartet. Die Turnerinnen des SSV Ulm 1846 um die Bubesheimerin Janine Berger zeigen beim Finale der Bundesliga in Ludwigsburg einen richtig starken Wettkampf und wurden Dritter. „Es ist richtig geil für uns gelaufen“, schwärmte Janine Berger.

Die Ulmerinnen hatten sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für die Endrunde qualifiziert. „Wir haben einfach versucht, es zu genießen und unser Bestes zu geben“, so Berger. Sie selbst konnte ihr Soll in Ludwigsburg erfüllen, holte an ihrem Paradegerät, dem Sprung, mit 13,95 Punkten die beste Wertung des gesamten Wettkampfs. Nur die Deutsche Meisterin Elisabeth Seitz bekam von den Kampfrichtern eine ebenso gute Note. Auch die Barrenübung lief mit 13,6 Punkten sauber.

Insgesamt zeigte das Ergebnis von 189,7 Punkten für die Ulmerinnen zwar, dass turnerische Welten liegen zwischen ihnen und den ersten beiden Teams aus Stuttgart (206,25) und Tittmoning (203,5). Für den Verein und vor allem für Janine Berger persönlich war der Erfolg in Ludwigsburg dennoch ein schöner Abschluss des Jahres. (sial)

