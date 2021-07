Kräftemessen zwischen Bundesligisten

Vöhringer Schützen haben Besuch aus dem Nordosten

Für Fritz Naumann, Vorsitzender und Trainer beim Schützenverein Gölzau, war schnell klar: Das Traum-Finale in der Schützen-Bundesliga wäre ein Duell seines Teams mit Pfeil Vöhringen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Denn vorab müssen sich beide Mannschaften in den Bundesliga-Staffeln Nord und Süd durch die Vorrunde kämpfen. Um für das Startwochenende am 9. und 10. Oktober gewappnet zu sein, trafen sich die beiden Vereine auf der Schießanlage des Schützenvereins Heimertingen zum Test-Wettkampf.

Die Schützen aus Sachsen-Anhalt zählen seit Jahren zu Deutschlands Top-Vereinen. Das siebte Jahr in Folge schießt der SV Gölzau mittlerweile in der 1. Bundesliga, in der höchsten Klasse des Landes ist es zudem der einzige Verein aus dem Osten Deutschlands. 2019 schafften es die Gölzauer sogar ins Bundesliga-Finale. Für Naumann und 13 seiner Sportler standen beim Wochenende im Süden nicht nur ein Trainingsabend bei der FSG Kempten und der Wettkampf gegen Vöhringen auf dem Programm. Die Gäste unternahmen auch eine vierstündige Bergwanderung im Tannheimer Tal – samt Erfrischung im Haldensee. Für die Flachländler aus dem Landkreis Bitterfeld war das eine willkommene Abwechslung zum Luftgewehrschießen.

Für Pfeil Vöhringen waren die beiden Wettkämpfe gegen den Nord-Erstligisten eine wichtige Standortbestimmung. Wenngleich die Gastgeber ersatzgeschwächt an die Stände gingen und auf Unterstützung aus der eigenen Bayernliga-Mannschaft angewiesen waren. Trotzdem erzielten sie im ersten Wettkampf ein starkes Ergebnis von 1980 Ringen und gewannen mit 4:1 Punkten gegen Gölzau.

Die Gäste drehten dann im zweiten Wettkampf allerdings den Spieß um und setzten sich nach einem Stechen zwischen Dominik Schwarzer und dem Polen Rafael Lukaszyk knapp mit 3:2 gegen die Vöhringer Schützen durch. Es schossen Andreas Renz (396/395 Ringe), Florian Krumm (398/395), Anita Mangold (392/394) und Dominik Schwarzer (395/393). Die größte Überraschung war Josephine Glogger-Hönle. Sie tritt normalerweise für Vöhringen in der Bayernliga an, rückte in den beiden Vergleichswettkämpfen auf Position fünf nach und erreichte gleich zweimal persönliche Bestleistung – im ersten Durchgang mit 397, im zweiten mit 398 Ringen.

Sven Martini, Trainer bei Pfeil Vöhringen, war zufrieden mit seinen Sportlern und meinte: „Darauf können wir in den weiteren Trainingseinheiten aufbauen.“ Sechs Stunden Heimfahrt hatten die Gölzauer noch vor sich. Ihr Vorsitzender Naumann sagte: „Das herzliche Miteinander und die fairen Testwettkämpfe waren die vielen Kilometer auf jeden Fall wert.“ Ein Gegenbesuch in Sachsen-Anhalt ist bereits fest ausgemacht. (AZ, scö)