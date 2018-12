Nerven behalten

20.12.2018

Nachwuchs bleibt ungeschlagen

Nach dem 86:80-Auswärtssieg in Crailsheim beendet die U16 von Ratiopharm Ulm das Basketballjahr als ungeschlagener Tabellenführer der Bundesliga. Drei Minuten vor Schluss führte zwar noch Crailsheim mit 78:74. Aber in der Folge ließen die jungen Ulmer nur noch zwei Punkte des Gegners zu und trafen ihrerseits drei Dreier. Trainer Igor Perovic war zufrieden: „Wir haben in der entscheidenden Phase die Nerven bewahrt in diesem Spiel auf ganz hohem Niveau.“ (az)

Beste Ulmer Werfer: Rib (19 Punkte), Hanzalek (17), Wallace-Steele (14).

