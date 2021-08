Reitturnier in Illertissen: Das ist am Wochenende geboten

Plus Im Reitsportzentrum Illertissen findet noch bis Sonntag ein großes Turnier der Springreiter statt. Höhepunkt ist der Wettbewerb um den "Großen Preis von Illertissen".

Simone Blum, Weltmeisterin im Springreiten, von Gut Eichenhof bei Zolling im Landkreis Freising ist die prominenteste Teilnehmerin beim Springfestival im Reitsportzentrum Illertissen an der Obenhauser Straße. Sie hat insgesamt fünf Pferde für das hiesige Turnier gemeldet.